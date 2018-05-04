/ Правила техосмотра автомобилей изменились в России

Нововведения вступили в силу сегодня, 4 мая.

Вступили в силу поправки в законодательство, изменяющие процедуру технического осмотра автомобилей. По новым правилам владелец транспортного средства получит диагностическую карточку даже если обнаружатся неисправности. В ней пропишут, что именно не соответствовало требованиям.

Кроме того, законом теперь в регионах смогут самостоятельно устанавливать размер платы за техосмотр и контролировать его соблюдение. То же касается и размера платы за выдачу дубликата диагностической карты.

Федеральным законом в качестве одного из принципов проведения технического осмотра устанавливается ответственность операторов технического осмотра за выдачу диагностической карты, содержащей заключение о возможности эксплуатации транспортного средства, в отношении транспортного средства, не соответствующего обязательным требованиям безопасности транспортных средств, а также за несоблюдение иных требований, установленных Федеральным законом «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». — сказано в документе.