/ 55-летний южноуралец истязал ребенка с хроническими заболеваниями

Малыша передали в социальный центр из семьи.

Житель поселка Вишневогорск Каслинского района обвиняется в избиении своего маленького сына. 5-летний ребенок с хроническими заболеваниями несколько раз страдал от рук агрессивного отца. После того, как стало известно об истязаниях, мальчика передали в реабилитационный центр. Следователи начали проверку, возбуждено уголовное дело.



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Каслинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения. Следователи подняли вопрос о лишении 55-летнего мужчины родительских прав. Также к делу привлекут участковых районного отдела полиции и комиссию по делам несовершеннолетних.

