/ Избирком Челябинской области на 100% готов к выборам в президенты

В России стартовала президентская избирательная кампания.

Предвыборная кампания стартовала в России. Кандидаты, которые намерены баллотироваться в президенты, должны предоставить в избирательную комиссию РФ пакет документов и свое заявление. Только после этого начинается их агитационная деятельность. В Челябинской области для этого все готово: уже разместили и изготовили 200 баннерных плоскостей и 80 рекламных сити-форматов. По оценкам представителей комиссии, план выполнен на 100%. Также присутствуют 64 транспортных средства, на которых будет размещаться реклама перед выборами.



Транспортные единицы будут двигаться по основным магистралям всю предвыборную кампанию. В Челябинске, Златоусте и Магнитогорске на 9 светодиодных экранах будут показывать динамический ролик. Область у нас хоккейная, поэтому ролик также будет транслироваться на медиакубах арены «Металлург» и арены «Трактор». Также в день выборов наблюдать за происходящим на избирательных участках можно будет в Интернете. На избирательных бланках будет размещен QR-код, чтобы процедура подсчета голосов была точной. — сообщил сайту «Первый областной» председатель региональной избирательной комиссии Сергей Обертас.

Напомним, в Челябинской области максимальное число избирательных участков стало доступно для граждан с ограниченными возможностями. Также с 2018 года граждане смогут голосовать не по месту жительства, а по месту пребывания.