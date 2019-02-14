/ Работу челябинского избиркома высоко оценили на федеральном уровне

Сейчас идет активная подготовка к Единому дню голосования.

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Избирком Челябинской области активно готовится к Единому дню голосования, который назначен на 8 сентября. Работу оценил ЦИК РФ. Похвалы удостоились обучающие семинары, создание «партийного» резерва, введение в процесс голосования новых технологий.

В Единый день голосования 8 сентября 2019 года планируется применение новых информационных технологий: технологии ускоренного ввода протоколов УИК с использованием QR-кода, технологии «мобильный избиратель, применение технологии видеонаблюдения и трансляции изображения, использование КОИБ (комплексов обработки избирательных бюллетеней). — сообщил председатель избирательного комитета Челябинской области Сергей Обертас.

В регионе планируется 60 различных избирательных компаний, но самая важная — выборы губернатора Челябинской области.

О ходе подготовки Сергей Обертас отчитался в режиме видеоконференции. По окончании выступления стало известно, что председатель ЦИК Челябинской области рекомендован в Совет председателей избирательных комиссий субъектов РФ при ЦИК РФ.