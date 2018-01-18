/ Партия КПРФ открыла свой избирательный штаб в Челябинске

В президенты от партии баллотируется Павел Грудинин.

Очередной избирательный штаб открылся в Челябинске. Он представляет Павла Грудинина, кандидата в президенты и выдвиженца от партии КПРФ. Открытие штаба прошло 18 января и собрало много сторонников. Они не только смогли познакомиться друг с другом, но и побеседовали по онлайн-связи со своим кандидатом.



Наш кандидат занимается реальными делами, показывает, как организовать свое хозяйство и как жить в своем хозяйстве. Приходят сюда люди, которые поддерживают нашего кандидата, которые действительно заинтересованы в изменениях в нашей стране. У нас большой круг интересов, и для наших добровольцев мы находим работу, а в них видим заинтересованность в выборной компании. — рассказал сайту «Первый областной» дежурный секретарь челябинского областного отделения КПРФ Игорь Егоров.

Напомним, в Челябинске сейчас действуют 4 штаба, а 19 января откроется представительство «Партии Роста», кандидатом от которой является бизнес-омбудсмен Борис Титов.



Адреса избирательных штабов в Челябинске:

Штаб Владимира Путина — проспект Ленина, 35

Штаб Ксении Собчак — улица Университетская Набережная, 24

Штаб ЛДПР — проспект Ленина, 17

Штаб КПРФ — улица Советская, 16а

Штаб «Партии Роста» — улица Красная, 42.