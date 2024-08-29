Избирком Челябинской области начал прием заявлений для голосования на дому

Представители УИК принесут бюллетени тем, кто не может явиться на участки

В Челябинской области избиратели с 29 августа могут подать заявление о голосовании на выборах губернатора на дому. Обращения принимают участковые избирательные комиссии.

Выбрать своего кандидата вне участков могут болеющие южноуральцы или имеющие инвалидность. Также право голосования дома имеют граждане, которые ухаживают за престарелыми или инвалидами.

7 и 8 сентября 2024 года, в дни выборов, к избирателю домой придут члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели. Голосующему нужно будет предъявить свой паспорт, получить бюллетень и, проголосовав, опустить его в опломбированный переносной ящик.

Заявление в УИК на голосование дома можно подать как в письменной, так и в устной форме до 14:00 8 сентября. Прием заявлений в электронном виде идет на портале «Госуслуги» до 23:59 (по московскому времени) 3 сентября.

Кандидатами на пост губернатора являются: Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива»), Алексей Текслер («Единая Россия»).

