Артемий Панарин отправился в Коркино на поезде

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» решил отказаться от перелета.

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Самым быстрым способом переместиться из одного города в другой является перелет. Ведь всего несколько часов в воздухе, и ты можешь оказаться на другом конце мира. Но есть еще один популярный вид транспорта — пассажирский поезд. Едет он только гораздо дольше.

К примеру, путь от Санкт-Петербурга до Челябинска на самолете занимает около трех часов, а на поезде — около 40. Выбор очевиден, не правда ли?

Но это не смутило форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Он решил добраться до родного Коркино из города на Неве именно на поезде. Об этом веселый «Хлебушек» сообщил в своем инстаграме.

«Ну все, мы отправляемся в 40-часовую поездку в Коркино. „Дошираками“ закупились, колбаса, бутербродики. Поляну накроем — отчитаемся. Водочки нет, все нормально: спортсмены едут», — шутит Артемий Панарин.

Поэтому в самое ближайшее время стоит ждать от Артемия новых фото и видео, ведь каждый его приезд в Коркино — увлекательная история.

Напомним, что регулярный чемпионат нового сезона в НХЛ начнется с 1 декабря. А тренировочные лагеря откроются 17 ноября. Поэтому у «Хлебушка» еще есть время побыть дома с семьей.