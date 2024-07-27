Из зоны подтопления под Магнитогорском эвакуировали жителей деревни Озеровка

Также спасатели помогли дачникам в садоводстве «Коммунальник»

С вечера пятницы, 26 июля, под Карабашом идет эвакуация жителей, которые попали в зону подтопления после прорыва Киалимской дамбы. Утром помощь спасателей понадобилась и в деревне Озеровка под Магнитогорском, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

«Эвакуированы три жителя деревни Озеровка, чей дом оказался посреди потока дождевой воды. Людей доставили в безопасный район к автобусам для последующей эвакуации», — рассказали в пресс-службе организации.

Кроме того магнитогорские спасатели накануне эвакуировали людей из подтопленного садоводства «Коммунальник». Покинуть дачный участок самостоятельно тут не смогли десять дачников: детей и взрослых вывезли в безопасное место на лодках.

В режим повышенной готовности приведены спасатели трех отрядов областной ПСС. По поручению Министра общественной безопасности Челябинской области спасатели несут дежурство в населенных пунктах Киолим, Байдашево, Карасево.