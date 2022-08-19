Из-за жалоб родителей школы Челябинска отказались от рабочих тетрадей и лыж

Директора не хотят лишний раз попадать в поле зрения прокуратуры

Каждую осень в глазах школьных учителей все больше страха. На собраниях им приходится извиняться. За то, что просят добровольные взносы на развитие школы, на оплату охраны, а теперь еще и на покупку рабочих тетрадей. «Если вы не хотите платить — ваше право, только не обращайтесь в прокуратуру», — просят родителей педагоги.

А редакция ИА «Первое областное» попросила сотрудника прокуратуры объяснить нашим читателям, на что родители не должны сдавать деньги и как правильно сбрасываться на что-то всем классом, чтобы не было проблем с законом.

Поводом для этого разговора стал конфликт в одной из лучших гимназий Челябинска № 76. Мама школьника-второклашки заявила в прокуратуру о том, что сына заставили покупать комплект рабочих тетрадей. После проверки надзорного ведомства семье выдали их бесплатно. А на днях родителям объявили, что школа полностью отказалась от рабочих тетрадей: покупать их не нужно, но и бесплатно пособия не раздадут. И теперь возмущенных родителей еще больше. С их позицией можно познакомиться в отдельном материале

«Если рабочая тетрадь входит в учебно-методический комплект по предмету, она должна выдаваться бесплатно. Иначе школа нарушит принцип доступности образования», — поясняет помощник прокурора города Челябинска Дарья Белкова.

Обычно авторы учебных пособий создают целый спектр книг по предмету. Учителя выбирают те, которые хотят использовать в своей работе. Состав учебно-методического комплекса по предмету утверждает директор школы. После этого перечень книг публикуют на сайте школы. Все они должны выдаваться бесплатно.

Дарья Белкова рассказывает, что еще два-три года назад школы не заставляли закупать одноразовые тетради из этого списка. Сейчас судебная практика изменилась: даже если повторно тетрадь использовать не получится, школа обязана выдать ее ребенку, а в конце года — забрать и списать.

«Если рабочие тетради не входят в комплекс, но родители и учитель хотят использовать их для учебы, нужно провести родительское собрание и передать директору школы протокол собрания и совместное решение о закупке тетрадей. Тогда претензий со стороны прокуратуры к школе не будет. Кстати, решение должны подписывать только те, кто готов платить за пособия», — говорит Дарья Белкова.

Также помощник прокурора заметила, что оценки, поставленные за работу в дополнительных рабочих тетрадях, не должны влиять на итоговую оценку. У ребенка должна быть возможность показать свои знания и заработать отметку другим путем.

Сегодня на рассмотрении прокуратуры Челябинска находятся еще несколько жалоб по рабочим тетрадям. Проблема свежая и в какой-то степени спорная. И пока школам легче полностью отказать от покупки тетрадей за счет родителей, чем найти компромисс. То же самое происходит и с лыжами. Если уроки лыж входят в программу школы, учебное заведение должно предоставлять детям спортинвентарь. На деле многие школы исключили лыжи из своей программы.

«Лыжная программа на территории Челябинской области реализуется в малом количестве школ, так как не все могут обеспечить детей спортивным инвентарем за счет школы. Время от времени прокуратура получает жалобы от родителей, которых заставляют приносить на урок свои лыжи. Но эти жалобы мы отклоняем, так как во время проверки выясняется, что лыжи в школе есть, но зачастую не такие современные, как хотелось бы. К тому же лучше, чтобы пара лыж была индивидуальной и подходила ребенку по всем параметрам. Поэтому детей просят принести свой комплект, чтобы уроки не стали мучением, а были в радость», — говорит Дарья Белкова.

Чаще всего реальные нарушения прокуратура находит не в школах, а в детских садах, где родителей просят оплачивать вступительный взнос, вносить ежемесячное добровольное пожертвование, платить за охрану, закупать туалетную бумагу, бытовую химию, ремонтировать группы, покупать кулеры...

«Чтобы дать отпор поборам, не всегда нужно писать в прокуратуру. Часто достаточно обратиться к директору или завучу школы. Обычно руководители идут навстречу», — замечает Дарья Белкова.

Ранее на вопросы родителей о порядке покупки рабочих тетрадей ответила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

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