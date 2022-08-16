Обойдутся ли ученики челябинских школ без рабочих тетрадей?

Журналист ИА «Первое областное» считает, что «школьные поборы» не всегда зло

В прошлом году одна очень активная и, видимо, не очень занятая мама одного из учеников гимназии, в которой учится и мой сын, написала во все инстанции о поборах на рабочие тетради. Как итог — гимназия закупила для ее ребенка комплект пособий, директору сделали выговор и с нового учебного года все классы школы должны отказаться от закупки тетрадей. Эта история спровоцировала широкий резонанс. Многие родители гимназистов обрадовались такому исходу, называя тех, кто готов сдавать деньги на пособия, «терпилами», а методические материалы «дебильными». Родители учеников других школ теперь просто завидуют, потому что «вот уже завтра у нас собирают по 3900». А кто-то так же, как и я, расстроился.

Действительно, рабочие тетради не входят в основной учебно-методический комплект, и родителям нужно купить их самостоятельно. Но ведь мы также покупаем ручки, карандаши, тонкие тетради, цветную бумагу, рюкзаки и все остальное, чтобы наши дети ни в чем не нуждались и не ходили в школу босыми за три версты в метель и в одной шапке, как Филиппок.

Родители учеников нашего класса не без боя, конечно, но приняли решение все-таки купить печатные рабочие тетради, собрали подписи согласия и передали учителю. Но обойти запрет не получилось. Если в гимназии тетради запрещены — значит, запрещены для всех. Те родители, которые изначально были «против», но поддались воле коллектива, использовали один аргумент: «А вот мы раньше в тетрадях обычных писали. И ничего — выучились. У нынешних детей почерк ужасный — пусть тренируются писать». Тогда давайте и компьютеры у детей заберем, ведь «раньше было лучше». Для меня школьные годы были вовсе не чудесными. Эти конспекты, тонны исписанных тетрадей, просиживание в библиотеке часами, невозможность получить доступ к альтернативным источникам информации, кроме веского слова учителя, — порой это отбивало всякую охоту к познанию, а ведь охота была. И почему теперь мы своими же руками лишаем детей доступа к простым ответам?

Родители, вам серьезно не хватает той нагрузки, которая и так ложится на плечи наших еще малышей? Каждый день после работы мы садимся за уроки, потому что самостоятельно осилить задачи программы ребенок 8—9 лет, по моему мнению, не в состоянии. Приходится писать рассказы — да-да, прямо художественные, с эпитетами и метафорами, про золотую осень и заиндевелые листья под ногами. А еще сочинять стихи, изобретать миниатюры Солнечной системы из палок, плести кукол и делиться ощущениями от наблюдения за птицами. Рабочие тетради хоть как-то унимали этот поток народного творчества механическими и быстрыми заданиями: «поставь „галочку“, вырежи и наклей, найди 10 отличий». Мой сын от этого точно тупее не станет. Может, реже будет напевать «мучат в школе, мучат в школе, мучат в школе». Я хочу, чтобы у него оставалось время на общение с семьей, друзьями, на спорт и путешествия. Но откуда бы времени взяться, если надо каллиграфически правильный почерк оттачивать. Я бы с радостью потратила 3—4 тысячи за год, чтобы сыну было легче учиться, а себе сберегла бы нервы и пигмент на волосах. У всех противников «поборов» хочется спросить — на пиво и чипсы по акции успеваете? Денег не жалко?