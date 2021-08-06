В Челябинской области жители села сами закопали строящийся газопровод, устав ждать подрядчика

Траншеи для новых сетей вырыли еще год назад, но завершить работы компания не торопится

В селе Фершампенуаз Челябинской области второй год продолжается газификация шестой очереди, по которой к газу должны подключить десятки домов. Жителям села надоело терпеть неудобства и ждать, когда открытые перед их домами еще год назад траншеи засыплют землей. Они сами закопали строящийся газопровод. О том, почему люди уже не ждут газа в предстоящем отопительном сезоне, — в материале ИА «Первое областное».

В столице Нагайбакского района селе Фершампенуаз в разные годы газификация шла улицами и микрорайонами. На этот раз шестая очередь с десятками километров уличного газопровода и подводами почти к 300 домам должны были завершить еще в конце прошлого года. Но у строителей с самого начала что-то пошло не так: сначала они ссылались на пандемию, затем на нехватку денег. В итоге районная администрация отчиталась о завершении работ, а в Минстрое были уверены, что до пуска газа осталось совсем чуть-чуть.

Не надеются на газ только местные жители. Среди них — Андрей Кузьмин.

«Я все ждал, когда закопают эти траншеи перед домом. Кое-как добился, чтобы засыпали землей. В итоге после отсыпки подрядчики сломали сливную трубу водоотведения, подъезд к канализационной яме заблокировали. Но ладно, закопали. Выровнял я уже сам. Стояк ввода в дом я закопал на свои деньги: привез песок, собрал щебень с грунтом со двора и кое-как установил его вертикально. Еще несколько моих знакомых закопали траншеи самостоятельно», — рассказывает Андрей Кузьмин.

Он поясняет, что труба, в которую углублен стояк ввода в дом, по всем правилам должна быть заизолирована и заполнена противопожарным материалом. Ничего этого во дворе Кузьмина не наблюдается.

На соседней улице семья Юрия Галиуллина замучилась всю весну вызволять падающий в траншеи газопровода скот. А однажды после сильного дождя ров стал обваливаться. В один прекрасный день Юрий сел за руль собственного трактора и закатал в траншею собранный в кучи грунт.

Другой житель села — Александр Киселев теперь со страхом ждет осенних дождей. От его дома рабочие забыли вывести водоотводную трубу.

«Я весной по щиколотку в воде во дворе ходил. Все, что бежит с верхних улиц, скапливается у меня во дворе. А все потому, что во время отсыпки газопровода мою водоотводную трубу закопали, а другой ее конец через дорогу вообще сломали. Теперь там вода бежит, размывает тротуар и прямо под новую тэпэшку (трансформаторную подстанцию. — Прим. ред.)», — сетует пенсионер.

Газа к новому отопительному сезону, несмотря на обещания властей, жители уже не ждут.

«Здесь очень много недоработок. Сейчас идет продувка, а концевики на газопроводе не изолированы, болтаются из земли, стояки нужно было цементировать, они тоже „на полусогнутых“ торчат. Какой газ! Все это еще одну зиму пролежит под землей, а на следующий год вся наша шестая очередь превратится в металлолом», — высказывает все свои претензии Андрей Кузьмин.

Между тем в районной администрации отметили, что работы по газификации выполнены на 99%, идет подготовка сетей. Сейчас подрядчик устраняет претензии по гарантийным обязательствам.

«Соответствующие службы проведут контроль качества работ. Отдел капстроительства работает в ежедневном диалоге с подрядчиком. Нам он попался, мягко говоря, сложный. Администрация подготовила пакет документов с претензиями, которые мы можем предъявить ему только после сдачи работ», — прокомментировал глава района Иван Сурменев.

Сейчас в селе идет строительство участка газопровода высокого давления. Эти работы выполняются по графику. Строящийся участок должен соединиться с шестой очередью для обеспечения жителей газом. Пока он строится, у подрядчиков шестой очереди есть время устранить все замечания и претензии фершампенуазцев.

«Проблемы, конечно, есть. Пока „Газком“ не примет газопровод, как люди могут копать траншеи? Жители от нетерпения своими действиями усугубляют проблему, растягивают график и даже портят участки газопровода, разрушают люки колодцев перед домами. Осталось немного: устранить замечания после самовольных нарушений жителей, покраска, отсыпка щебнем, подготовка выходов к домам. На все это нужно не так много времени», — прокомментировал заместитель главы по производственным вопросам Абайдулла Ябыков.

Проблемы с газификацией продолжаются не только в Нагайбакском районе. Жители нескольких поселков в Кизильском районе еще три года назад собрали деньги на проект газификации. Администрация района заказала его, но сроки выполнения работ затянулись: к июню 2021 года проект до сих пор не готов. Оказывается, подрядчик отказался от выполнения работ и теперь с ним идут судебные разбирательства.