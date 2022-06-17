Челябинская область вошла в туристический макрорегион «Большой Урал»

Соглашение об этом подписали на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Челябинская область совместно с Федеральным агентством по туризму, Республикой Башкортостан, Пермским краем, Свердловской и Тюменской областями стала участником туристического проекта «Большой Урал». Соответствующее соглашение главы регионов подписали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



В рамках проекта регионы будут развивать партнерские связи в области туризма, проводить исследования, семинары и инфо-туры, развивать инфраструктуру и привлекать частных инвесторов.



«Большой Урал» включен в госпрограмму «Развитие туризма» до 2030 года. В рамках проекта выделено 12 туристских макротерриторий и входящих в них субъектов с учетом потенциала развития туризма в России.



«В основе определения туристских макротерриторий лежит объединение регионов, являющихся туристически привлекательными как для российского, так и для международного туриста, а также создание единого туристского бренда, увеличение объема въездного туристского потока, туристских услуг и количества объектов ЮНЕСКО», — пояснили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Кроме того, регионы, входящие в составы макротерриторрий, получают дополнительные баллы в конкурсных отборах по предоставлению и распределению субсидии из федерального бюджета на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туризма.