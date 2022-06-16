Жару и кратковременные дожди обещают в Челябинской области

Погода будет ветреной

Сегодня, 16 июня, в Челябинской области ожидаются тридцатиградусная жара и кратковременные дожди. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют грозы.

Этим утром в столице Южного Урала столбики термометров покажут около +12°C, днем потеплеет от +26 до +28°C. Ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

Сегодня в Челябинской области прогнозируют переменную облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Возможны грозы. Температура воздуха в утренние часы составит около +13°C, днем столбики термометров поднимутся до +30°C, в горах ожидается до +25°C. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.