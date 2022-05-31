В центре Челябинска обустраивают ливневую канализацию между набережными реки Миасс

На лужи пешеходного перехода у «Мегаполиса» от краеведческого музея обратила внимание Наталья Котова

В центре Челябинска устраняют подтопления дорог. Ранее на лужи на пешеходном переходе улицы Красной в сторону набережной реки Миасс указала глава Наталья Котова. В мэрии объявили о круглосуточном приеме обращений по поводу луж на улицах города.

На набережной реки Миасс устанавливают сеть ливневых канализации. Работы ведет МБУ «ЭВИС». В администрации города отметили, ч то меры помогут устранить место подтопления на пешеходном переходе на пересечении ул. Красной — набережной реки Миасс. Ранее на лужу в этом участке указала глава города Наталья Котова.

«Все заявки по подтоплениям улично-дорожной сети принимаются круглосуточно по телефону: +7 (351) 727 — 46 — 26», — пояснили представители администрации города.

Также напомним, что Наталья Котова поручила главам районов Челябинска самостоятельно находить недостроенные объекты и их владельцев для того, чтобы те либо огородили их, либо достроили.