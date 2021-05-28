Из-за проблем с водой жители поселка в Копейске обратились к уполномоченному по правам человека

Люди просят провести проверку по факту нарушений в работе МУП «КСВВ»

Жители поселка Старокамышинска в Копейске неоднократно привлекали внимание властей к своей проблеме: во время жарких дней воды в квартирах не было совсем или она шла с очень низким напором. Но за последние несколько дней ситуация не разрешилась: вода в некоторые дома по-прежнему подается с перебоями. За помощью люди обратились к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко.

Услуги по водоснабжению и водоотведению в поселке оказывает МУП «КСВВ». По мнению жителей, предприятие не исполняет свои обязательства по качественному предоставлению воды, чем нарушает их права.

«В квартире, где проживает моя семья, днем и вечером отсутствовала холодная вода в период аномальной жары по три-четыре недели либо текла с низким давлением пару часов в сутки. Предупреждений об этом не поступало. Отсутствие питьевой воды в доме доставляет мне и моим детям крайние неудобства. Мы не моем руки и тело вовремя, не можем приготовить пищу, постирать одежду. Нарушаем распорядок сна, поднимаясь ночью в те минуты подачи воды тонкой струйкой, чтобы попить и что-то успеть помыть. Прошу провести проверку по факту нарушения бесперебойной поставки воды МУП «КСВВ», — пишет в своем обращении к Юлии Сударенко жительница поселка Юлия Беляева.

Девушка уточнила, что проблема с подачей воды касается всего поселка Старокамышинска с численностью около 15 тысяч человек.





В администрации Копейска сообщили, что о ситуации с водоснабжением в поселке известно. Накануне по многочисленным обращениям жителей на место выехали заместитель руководителя штаба Игорь Фролов и прокурор Копейска Андрей Горожанкин с проверкой подачи воды, в том числе на верхних этажах.

«Была проведена выборочная проверка по адресам согласно поступившим жалобам. По адресу Коммунистическая, 2а — вода оказалась в наличии на третьем этаже. По адресу Комсомольская, 48 — вода в наличии на пятом этаже», — уточнили в мэрии.

В подрядной организации ответили, что проблема с водой в Старокамышинске — это проблема не только этого лета, она возникает часто в жаркий период.





«Объемы воды сейчас подаются больше, чем осенью, например, но воды все равно не хватает. До некоторых адресов она доходит с перебоями. На первых, вторых, третьих этажах она бывает. А дальше идет либо струйно, либо вода пропадает, либо есть напор. В чем проблема — наши специалисты сейчас разбираются. Мы ведем мониторинг, проблема на каждом адресе может быть своя. Питьевую воду часто используют для полива огородов — это не совсем правильно. Наверное, хозяева должны позаботиться и о скважинах», — объяснила пресс-секретарь МУП «КСВВ» Лариса Казакова.





Еще одна причина проблем с водой, по мнению МУП «КСВВ», это бесконтрольное использование воды жителями, которые самовольно врезаются в общие водоводы.

«Раньше этой проблемой никто не занимался. Только в этом году, с приходом нового предприятия, создана служба безопасности, где есть отдел внешнего контроля. Они занимаются поиском таких незаконных врезок. Когда эту врезку оформляют официально, устанавливают счетчик и платят за этот ресурс, то, наверное, многие перестанут поливать свой огород питьевой водой. Бывает, что на участке есть бассейн или искусственный пруд. Где опять же берут воду? Не из скважины», — добавила представитель МУП «КСВВ».

Напомним, директора МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Дмитрия Панова в четверг, 20 мая, освободили от занимаемой должности. Такое распоряжение подписал глава Копейска Андрей Фалейчик. Ранее он давал поручение проводить постоянный мониторинг ситуации с водоснабжением города. Мэр предупредил коммунальщиков, что в случае, если ответственные лица не справятся, в отношении них могут последовать кадровые решения.

Накануне комиссия во главе с министром строительства и инфраструктуры Челябинской области по поручению губернатора провела проверки источников водоснабжения в нескольких районах. Местным властям поручили в кратчайшие сроки устранить нарушения, которых оказалось немало. Прокуратура области проверит работу районных и городских властей по обеспечению населения водой. Но в социальных сетях продолжают сыпаться жалобы от жителей на подачу воды.