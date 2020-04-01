Из-за коронавируса в Челябинской области отменяют автобусы в другие регионы

Существенно снизился пассажиропоток и во внутриобластных перевозках.

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Сегодня в СМИ появилась информация о том, что из Челябинской области прекращаются автобусные поездки в Республики Башкортостан и Татарстан, а также в Курганскую область. Корреспондент сайта «Первый областной» связалась с администрацией автовокзала «Центральный» и узнала, действительно ли это так.

«Да, с 1 апреля из-за ситуации с коронавирусом мы прекращаем поездки в Республику Башкортостан и в Казань. С завтрашнего дня, со 2 апреля, мы также прекращаем поездки в Курганскую область. На данный момент решается вопрос о прекращении сообщения с Екатеринбургом. Но пока ничего конкретного по этой ситуации сказать не могу»,— сообщили в администрации.

Сократилось и число межмуниципальных перевозок. На сегодняшний день их число упало почти в два раза.

«Если билеты на рейсы не проданы, мы их отменяем. На другие приходит очень мало пассажиров»,— добавили в администрации.

Сотрудники автовокзала обеспокоены таким положением дел, ведь от количества перевозок зависит их работа и зарплата. Одно радует — большинство людей соблюдает режим самоизоляции и не отправляется в поездки, а значит, и предотвращает распространение инфекции.