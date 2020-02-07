Госпитализированные в Миассе граждане Китая идут на поправку

Об этом рассказали в медучреждении.

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6 февраля стало известно, что двое граждан Китая — женщина и её ребенок — 23 января приехали в гости к главе семейства в село Злоказово Кусинского района. 4 февраля они обратились к местному врачу с жалобами на насморк у ребёнка и редкий кашель у матери в утренние и вечерние часы. Симптомов болезни у отца не обнаружили.

Но поскольку заболевшие являются гражданами КНР, то в целях профилактики в борьбе с новым видом коронавируса 2019-nCoV их отправили в миасскую городскую больницу № 2 для дальнейших обследований. Там их поместили в изолированную палату, чтобы не было распространения инфекции, если диагноз подтвердится.

Корреспондент медиахолдинга ОТВ пообщался с заведующим инфекционным отделением городской больницы № 2 города Миасс Владиславом Сорокиным, который сообщил, что у заболевших все признаки заболевания ОРВИ.

«На сегодняшний день людей с подтверждённой коронавирусной инфекцией в Миассе нет. 4 февраля в наше отделение были доставлены двое человек, у которых было подозрение на коронавирусную инфекцию. Материалы были отправлены в лабораторию, и подтверждения мы не получили. Эти люди находятся у нас с целью изоляции, чтобы не было распространения инфекции, если диагноз подтвердится. Сейчас они получают лечение от обычного ОРВИ и заболевшие идут на поправку. Опасаться коронавирусной инфекции не следует», — поделился Владислав Сорокин.

Напомним, в Челябинской области превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. В школах, сузах и вузах объявлен карантин, изменены или отменены массовые мероприятия. Врачи рекомендуют в профилактических мерах целях носить медицинские маски. Случаев выявления коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано.