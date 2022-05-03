Из Уфы в Магнитогорск запустят скоростной поезд «Ласточка»

Новый маршрут анонсировали в Башкортостане

В Башкортостане планируют запустить скоростной поезд «Ласточка» из Уфы в Белорецк, который в 2023 году хотят продлить до Магнитогорска. Об этом сообщил министр транспорта Республики Башкортостан Виктор Жульков.

Преодолеть расстояние между двумя городами будет реально менее чем за шесть часов. Маршрут в Магнитку обещает быть весьма востребованным у туристов, так как «Ласточка» будет делать остановку в Абзаково, где находится горнолыжный курорт.

Между тем «Ласточка», уже связавшая Магнитогорск и Челябинск, не так давно перевезла 500-тысячного пассажира.

Напомним, скоростной электропоезд «Ласточка» Челябинск — Магнитогорск курсирует на ЮУЖД с ноября 2020 года. Одним из первых пассажиров «Ласточки» стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер: на электропоезде он отправился в рабочую поездку в Магнитогорск.

