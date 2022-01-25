В Челябинске из‑за сообщений о минировании отменили занятия в школах искусств

Занятия во Дворцах культуры и в частных учреждениях проводятся в обычном режиме

Сегодня, 25 января, в Челябинске отменили занятия в музыкальных, хореографических и художественных школах из-за сообщений о минировании. Это подтвердили Первому областному информагентству в управлении образования города.

«Причина отмены занятий та же, что и в общеобразовательных учреждениях, — проверка сообщений о минировании зданий», — рассказали в управлении.

Также отменяются занятия кружков и секций, которые проводятся в зданиях школ. Занятия во Дворцах культуры и частных учебных центрах проходят в обычном режиме.

Напомним, сегодня в силовые структуры вновь поступила информация о минировании общеобразовательных школ Челябинска. Учащихся первой и второй смен попросили покинуть здания, родителей предупредили о дистанционном продолжении занятий. По уточненной информации, эвакуация детсадовцев в Челябинске также проводится. Но речь идет о тех группах, которые расположены в зданиях школ. Малышей переводят в ближайшие детсады. Отдельно стоящие учреждения дошкольного образования работают в обычном режиме. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе мэрии.

Такая же массовая эвакуация школ была объявлена на прошлой неделе — 20 января. Силовики тогда проверили 189 школьных зданий, но подозрительных предметов не обнаружили.

В прошлый раз сообщение о минировании не повлияло на работу детских садов и учреждений дополнительного образования. Но была приостановлена работа кружков и секций, которые проводят занятия в зданиях школ. Сегодня садики и учреждения дополнительного образования также работают в обычном режиме. Эвакуация затронула только те группы, которые расположены в зданиях школ, малышей экстренно переводят в соседние отдельно стоящие детсады. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе мэрии.

Школы других городов и районов Челябинской области на момент публикации материала также работали в обычном режиме.