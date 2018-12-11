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/ Турфирма, оставившая челябинских туристов в Китае, стала фигурантом уголовного дела

Турфирма, оставившая челябинских туристов в Китае, стала фигурантом уголовного дела

Путешественники несколько дней провели в Поднебесной без комфортных условий.
сегодня в 10:14
  |  Общество

На «Трэвел Дизайнерс», турфирму, представляющую «Жемчужную реку» в России, завели уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Следователи считают действия туроператора, который оставил туристов в Китае без самолета на родину и оплаченного номера в отеле, незаконными.

По версии следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью, получив от граждан по договорам на оказание туристических услуг денежные средства на сумму более 1 млн рублей, не исполнило свои обязательства в рамках заключенного соглашения с авиакомпанией, в связи с чем были нарушены законные интересы и права граждан на предоставление оплаченных услуг по перелету из РФ в Хайкоу и Санья (Китай) и обратно. — цитирует ТАСС пресс-службу СК РФ.

Челябинские туристы, застрявшие на китайском острове Хайнань, уже вернулись домой. Самолет приземлился в аэропорту южноуральской столицы 9 декабря, а должен был двумя днями ранее. По словам туристов, проблемы начались еще 6 декабря. Всех просто выселили из гостиницы, сообщив, что оплаты за еще одни сутки нет. Снимать номер пришлось за свой счет. Путь в аэропорт Хайкоу был без приключений, но по прибытии туристы узнали, что рейс отменен. В неизвестности пришлось провести 8 часов.

Люди там понаехали отовсюду, 367 человек нас было. Нас любезно попросили выйти из аэропорта, видимо, потому что мы там места занимали много. Мы часа 4 простояли на улице. Люди возмущались, никто не мог нам сказать, что происходит. Прибыли автобусы, нас повезли в зоопарк, накормили и сказали гулять до 6 вечера. На улице уже темно, а мы в лесу возле автобусов. Начались скандалы и чуть ли не драки с гидами, даже вызывали полицию. Ночью нас повезли в какой-то недостроенный отель, заселили на пару часов. Снова ничего не говорили. В итоге каким-то фантастическим просто образом прилетел самолет, и мы вернулись на родину. До последнего все думали, что какой-то подвох нас ждет, пока самолет не взлетел. — поделилась с сайтом «Первый областной» туристка Мария Корякова.

Перелет туристов осуществляла компания «ИрАэро», но из-за долгов туроператора «Жемчужная река» перевозчик приостановил программу полетов, добавив, что вернет ее, только когда турфирма погасит все долги. Как уверяют эксперты, такие действия — незаконны.

В соответствии с правилами постановления правительства, турист не может лететь без обратного билета. Если билет у него есть, то авиакомпания не может сослаться на то, что им кто-то не заплатил. В соответствии с законом, авиабилет — это договор об авиаперевозке. Заключённый, обращу внимание, между физическим лицом и авиакомпанией. — рассказал генеральный директор турфирмы Анатолий Гуревич.

Большое количество туристов остается на острове Хайнань. К властям провинции обратилось Генконсульство России с просьбой проконтролировать размещение, питание и обслуживание россиян. Возвращению на родину поспособствует Ростуризм.

Напомним, 8 декабря авиакомпания «ИрАэро» приостановила полет из Челябинска в провинцию Хайнань. Решение принято из-за долгов туроператора «Жемчужная река». В Китае застряли, в том числе, челябинские туристы, а в южноуральской столице — те, кто собирался в Поднебесную.

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