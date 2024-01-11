Между Челябинском и Сургутом возобновят авиасообщение

Время в пути составит три часа

Авиакомпания Utair возобновляет авиасообщение между Сургутом и Челябинском. Полеты стартуют с 14 января по средам и воскресеньям. Время в пути составит три часа, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.



Из Сургута самолет будет вылетать в 12:20, а из Челябинска — в 16:40. Пассажиры уже могут приобрести билеты.

«Продолжаем развивать авиасообщение Югры с регионами и возобновляем полеты из Сургута в Челябинск», — сказал президент «Utair — пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Напомним, с 22 февраля авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы из Магнитогорска в Сочи. Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Продажа билетов уже открыта.