Из Челябинской области в зону СВО доставили подгузники и питание для детей

На освобожденной территории живет много семей с малышами

В Челябинской области собрали специальную «малышковую» партию гуманитарной помощи для детей, находящихся на освобожденной территории в зоне СВО. Детское питание, подгузники и салфетки уже доставили на Южно-Донецкое направление, сообщили в пресс-службе Народного фронта региона.

На днях 430 мотострелковый полк занял несколько поселков. Бойцы сообщили, что на освобожденных территориях живут семьи с малышами от 0 до 1,5 лет и почти все нуждаются в самом необходимом.

Бойцы обратились в Народный фронт с просьбой помочь семьям с детьми. На объявленный детский сбор откликнулась ассоциация юристов Челябинской области.

«Детское питание, подгузники, средства гигиены для самых маленьких уже доставлены в поселки, которые освободили наши бойцы», — рассказали в пресс-службе.

Детского питания и подгузников хватит всем 18 малышам.