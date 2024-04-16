Семьи мобилизованных освободили от коммунальных платежей за отсутствующих бойцов

Новые правила действуют для квартир без счетчиков

Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах без индивидуальных приборов учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников. Постановление об этом накануне, 15 апреля, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Сейчас при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывается по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире граждан. Мобилизованные также входили в это число, хотя в силу своего фактического отсутствия не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции», — рассказывают в пресс-службе правительства РФ.

Чтобы получить льготу, родственники мобилизованного должны представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации.