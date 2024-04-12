Жителю Чесмы за час восстановили утерянный на СВО паспорт

После отпуска боец вернулся на фронт с новеньким документом

Иван Курочки из Чесмы приехал в отпуск из зоны СВО без паспорта. Документ был потерян бойцом во время боевых действий. Сельские полицейские восстановили паспорт всего за час, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники органов внутренних дел постарались изготовить новенький паспорт в кратчайшее время, ведь боец должен был возвращаться на фронт.

«Уже через час мы вручили нашему герою новые документы», — говорит начальник миграционного пункта Чесмы, майор полиции Виктория Шило.

А в Сосновском районе прокуратура помогла жене бойца СВО оперативно получить путевку в детский сад для ребенка.