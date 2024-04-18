В Челябинской области увеличат поддержку семей без вести пропавших бойцов СВО

Изменения в закон инициировал губернатор Алексей Текслер

На Южном Урале увеличат поддержку семей без вести пропавших бойцов СВО. Изменения в региональный закон об образовании разработаны по инициативе губернатора Алексея Текслера. Сегодня, 18 апреля, депутаты Заксобрания Челябинской области поддержали вносимые поправки на заседании комитета по социальной политике.

«Члены семей пропавших без вести смогут получить компенсацию стоимости платного обучения в возрасте до 24 лет в учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области в размере, не превышающем 70050 рублей за учебный год», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Члены семей участников СВО, являющиеся студентами колледжей, также смогут получить компенсацию стоимости питания. Жены пропавших без вести получат компенсацию части платы за детский сад на детей.

Кроме того, ежемесячная выплата в размере 18700 рублей предусмотрена обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в государственных профессиональных образовательных организациях, получающим впервые среднее профессиональное образование и не достигшим возраста 24 лет.