Из Челябинской области пытались незаконно вывезти две тонны апельсинов

Фрукты хотели доставить в Казахстан для продажи

Из Москвы в Казахстан пытались незаконно провезти две тонны апельсинов. Челябинские таможенники остановили машину с грузом в районе пункта пропуска Бугристое. Об этом рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.



«После вскрытия грузового отсека фуры обнаружено 100 ящиков цитрусовых по 20 килограммов каждый. На перемещаемую продукцию у перевозчика отсутствовал фитосанитарный сертификат», — сообщил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

Незаконный вывоз цитрусовых мобильная группа Челябинской таможни предотвратила совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Машину с грузом вернули на территорию России.

Материалы передали в Россельхознадзор для принятия процессуального решения.

В пресс-службе добавили, что в этом году мобильные группы остановили незаконную перевозку муки, мяса, рыбы, меда, пшеницы и апельсинов. Общий вес продуктов составил 33 тонны.