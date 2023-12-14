Сотрудники мобильных групп Челябинской таможни с начала года изъяли из незаконного оборота 14 тысяч единиц контрафактной продукции на 13 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Одной из самых крупных партий стала контрафактная одежда из Казахстана — таможенники изъяли 10 тысяч единиц товара.
«Кроме этого, на внутреннем рынке во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами таможенники выявили нарушений на сумму около полумиллиона рублей. Основная масса нелегальной продукции — это товары народного потребления», — комментирует заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.
Чаще всего в Россию пытались ввезти одежду под марками известных брендов, аксессуары для смартфонов, а также безакцизные сигареты и табачные стики.