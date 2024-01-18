Таможня обязала челябинское предприятие выплатить 1,7 млн рублей за ввоз импортных деталей

Товар не был задекларирован

Челябинские таможенники выявили 11 импортных деталей для станков, незаконно перемещаемых через границу ЕАЭС, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Выяснилось, что продукция предназначалась для челябинского предприятия. У заказчика отсутствовали документы на обязательное декларирование. Предприятие должно выплатить пошлины и НДС в размере 1,7 млн рублей. Товар изъят и продекларирован», — сообщили в пресс-службе таможни.

В 2023 году челябинские таможенники начислили и взыскали в федеральный бюджет более 6 миллионов рублей по фактам незаконного ввоза иностранного товара.