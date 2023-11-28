На Челябинской таможне пресекли незаконный вывоз древесины на 10 млн рублей

Возбуждены уголовные дела

Челябинские таможенники пресекли вывоз через пункт пропуска «Бугристое» за рубеж лесоматериалов на сумму 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе таможни.

Канал незаконного перемещения древесины был выявлен сотрудниками таможни во взаимодействии с УФСБ по Челябинской области и Пограничным управлением ФСБ РФ по региону.

«Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ („Контрабанда“)», — сообщили в пресс-службе таможни.

Устанавливаются все причастные к контрабанде лесоматериалов лица.