Из Челябинска в Норильск можно будет долететь прямым авиарейсом

Компания NordStar анонсировала старт продажи билетов

В мае 2021 года из челябинского аэропорта имени Игоря Курчатова можно будет вылететь в Норильск прямым рейсом. Продажу билетов в новом направлении анонсировала авиакомпания NordStar. Выполняться перелеты будут в летнем расписании с 12 мая (первый самолет из Норильска в Челябинск вылетит уже 11 мая).

Перелеты будут выполняться из Заполярья на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800 ежедневно по вторникам.

«Вылет из аэропорта Норильска в 13:00 местного времени, прибытие в аэропорт назначения в 14:20. Обратно из Челябинска в Норильск можно будет улететь по средам. Вылет в 1:25, прибытие в северный город в 6:45 местного времени. Время в полете составит 3 часа 20 минут», — сообщает ресурс www.aviaport.ru.

Кроме того, компания анонсировала и еще один прямой рейс из Челябинска. Он отправится в Краснодар 11 мая 2021 года.

Напомним, в октябре прошедшего года в правительстве Челябинской области состоялось большое совещание по вопросу развития регионального авиасообщения, на котором присутствовали представители Минтранса России, Росавиации и других федеральных ведомств. В ходе встречи обсуждался и вопрос субсидируемых авиаперевозок. Благодаря помощи государства воздушные гавани получают возможность расширения географии перевозок.

На совещании озвучили, что на 2021 год в региональном бюджете запланировано финансирование, которое позволит увеличить количество субсидируемых авиарейсов до 19-ти.

«Мы видим, насколько оживился трафик, рейсы загружены и востребованность в этом есть. Если раньше наши жители летали из других аэропортов, то сегодня дополнительные маршруты дают возможность жителям нашего региона вылетать из Челябинска и Магнитогорска в те направления, которые им необходимы», — резюмировал тогда Алексей Текслер.

Из челябинского аэропорта планируется открыть 17 направлений: Пермь, Нижний Новгород, Омск, Казань, Самара, Красноярск, Сургут, Волгоград, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Ханты-Мансийск, Норильск, Мурманск, Махачкала, Геленджик. Еще два из Магнитогорска — Сочи и Новосибирск.