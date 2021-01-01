Аэропорт Челябинска восстановил связь с Домодедово: все рейсы в столицу выполняют по расписанию

Но кое-кто опоздал к праздничному столу

Поздно вечером 31 декабря челябинский аэропорт восстановил авиасообщение с Домодедово. Напомним, в последний день 2020 года в Москве прошел ледяной дождь и работа столичного аэропорта была парализована. В итоге рейс из Москвы и рейс на Москву, которые выполняет компания S7, вылетели с опозданием.

«Из Москвы самолет прилетел уже в десятом часу по Челябинску, а из Челябинска в столицу он вылетел в 22:40 по местному времени. Задержка составила около трех часов», — рассказала информационному агентству «Первое областное» оператор справочной аэропорта в Челябинске.

Сейчас все рейсы из Челябинска и в Челябинск вылетают строго по расписанию.