«Трактор» объявляет набор в свою хоккейную школу

Отбор мальчиков будет в группу 2015—2016 годов рождения

Хоккейный клуб «Трактор» объявил набор мальчиков в группу общей физической подготовки 2015—2016 годов рождения, сообщает пресс-служба клуба.



Для допуска к тренировкам родителям необходимо предоставить перечень документов: заявление, согласие на обработку персональных данных, личную карточку занимающегося, копию свидетельства о рождении, медицинскую справку от врача-педиатра (допуск к занятиям, вид спорта — хоккей), фотографию кандидата (3 × 4 см, 2 шт.), и необходимо обязательно ознакомиться с правилами посещения спортивного объекта.



Отметим, что прием документов — с понедельника по пятницу (10:00—16:00, перерыв на обед 12:00—13:00) в кабинете № 222 и № 224 хоккейной школы «Трактор». Занятия проводятся в хоккейной школе на улице Савина, 1. Тренировки на льду проходят в понедельник, среду, пятницу с 8:00 до 9:00. Занятия на земле — вторник и четверг с 8:00 до 9:00.



Автор: Степан Тимощук

