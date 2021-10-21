Для жителей Челябинской области расширят список социальных услуг в электронном виде

В перечень войдут 97 услуг

По поручению президента России долю массовых социально значимых услуг, оказываемых в электронной форме, до 2030 года необходимо увеличить до 95%. В Челябинской области в утвержденный перечень вошли 97 услуг, сообщает пресс-служба правительства региона.

На областном совещании глава региона Алексей Текслер поручил не только перевести эти услуги в электронный вид, но и неукоснительно соблюдать сроки их предоставления после перевода. Об исполнении поручения президента доложил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов. Переход на электронный формат оказания услуг будет проходить в три этапа и завершится в начале декабря 2021 года.

«60 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Челябинской области уже переведены в электронный вид. Перевод жилого помещения в нежилое помещение, предоставление земельных участков в собственность, аренду, постоянное пользование, согласование проведения переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме — эти и другие востребованные услуги уже доступны южноуральцам на портале gosuslugi.ru», — отметил Игорь Фетисов.

Губернатор подчеркнул, что определенное в перечне количество услуг не просто необходимо перевести в электронный вид, но и в дальнейшем неукоснительно соблюдать сроки предоставления этих услуг населению.