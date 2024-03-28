Самолет из Москвы из‑за тумана направили вместо Магнитогорска в Челябинск

Группу детей из Верхнеуральского района доставят домой на автобусах

Сегодня, 28 марта, самолет, следовавший из московского аэропорта Шереметьево до Магнитогорска, изменил место посадки и приземлился в Челябинске. Причиной стал туман, сообщили ИА «Первое областное» в аэропорту Магнитогорска. На борту находилась организованная группа детей из Верхнеуральского района.



43 школьника летали на выставку «Россия» на ВДНХ. Как уточнил ИА «Первое областное» пресс-секретарь администрации муниципалитета Федор Савинов, ребят доставят домой на автобусах.

«Составят маршрут и детей развезут по домам в Верхнеуральском районе. С ними находятся сопровождающие», — сказал Федор Савинов.

О задержке рейса родителей предупредили в группе администрации муниципалитета во «ВКонтакте».

«В данное время министерством образования и науки Челябинской области и администрацией Верхнеуральского муниципального района принимаются все меры по доставке детей в Верхнеуральск», — уточняется в группе.