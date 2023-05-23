Из Челябинска в Анталью будут летать самолеты Corendon Airlines

На рейсы поставили воздушные суда Boeing 737 MAX

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В международный аэропорт имени И. В. Курчатова прилетел первый самолет турецкой авиакомпании Corendon Airlines. По традиции дебютный рейс встретили водяной аркой, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Полетная программа между Челябинском и Антальей у этого авиаперевозчика действует до конца октября нынешнего года.

«Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737 MAX, которые челябинский аэропорт принимает впервые»,— отмечают в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Рейсы Corendon Airlines из Челябинска будут выполняться по вторникам и пятницам в 16:40, судя по расписанию на сайте челябинского аэропорта. Из Антальи вылеты намечены на вторники и пятницы в 09:00. Время в пути займет 4 часа 40 минут. Стоимость билетов не указана.

Анталья входит в число самых популярных турецких курортов среди российских туристов. В городе есть множество отелей, пляжи, исторические достопримечательности и развитая инфраструктура.

Из Челябинска в Анталью каждый день летает также Turkish Airlines. На курорт организовали рейсы и российские авиакомпании. Это перевозчики Red Wings и «Победа». У первой компании в Анталью один рейс в неделю по пятницам, а у второй — два перелета по средам и воскресеньям.