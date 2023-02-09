За год челябинский аэропорт обслужил почти два миллиона пассажиров

Пропускная способность международного сектора выросла с 220 до 400 человек в час

По итогам 2022 года в аэропорту имени Курчатова достигнут новый рекорд по пассажиропотоку. За год было обслужено почти два миллиона пассажиров, сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Международный аэропорт Челябинск имени И. В. Курчатова — это крупнейший на Южном Урале аэропортовый комплекс, в котором работают 800 человек. В 2021 году завершилась реконструкция терминала международных авиалиний, после чего пропускная способность международного сектора выросла с 220 до 400 пассажиров в час. На взлетно-посадочной полосе и на рулежных дорожках установлено новое светосигнальное оборудование, благодаря которому самолеты могут садиться «вслепую», то есть исключительно по приборам.

«И аэропорт, и подъездные дороги к нему — это визитная карточка любого региона. Челябинская область, в том числе и благодаря федеральной поддержке, развивается, становясь привлекательной и комфортной для жителей региона и туристов», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

В международном аэропорту Магнитогорска в 2022 году было совершено свыше 2100 вылетов, перевезено 280 тысяч пассажиров и 242 тонны грузов. В ближайшее время его ждет масштабная реконструкция, в результате которой он получит новый ребрендинг.

Напомним, 9 февраля вся страна отмечает 100-летие отечественной гражданской авиации. С профессиональным праздником южноуральцев поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Птица, которая попала в турбину самолета, — фобия всех пилотов и пассажиров. В челябинском аэропорту им. И. В. Курчатова для исключения этих страшных случаев работает штатный орнитолог. В День гражданской авиации сотрудник челябинского аэропорта Валерия Гашек рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» об особенностях своей работы и любви к птицам — железным и пернатым.

