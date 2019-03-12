/ Из Челябинска появится новый рейс на юг России

Улететь в Минеральные Воды можно будет уже в апреле.

Новое направление на летний период открывается из челябинского аэропорта. Авиакомпания «Азимут» анонсировала маршрут из Челябинска в Минеральные Воды и обратно.

Вылет из Минеральных Вод по понедельникам и четвергам в 22:55, прибытие в Челябинск по вторникам и пятницам в 03:55; вылет из Челябинска по вторникам и пятницам в 06:25, прибытие в Минеральные Воды в 07:20. Время указано местное для каждого аэропорта. — сообщает пресс-служба авиакомпании «Азимут».

Расписание начнет действовать с 1 апреля. Приобрести билет на самолет можно будет от 888 рублей в одну сторону.