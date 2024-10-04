Иван Коптев: работать в полиции без любви к службе невозможно

Замначальника отдела уголовного розыска служит в органах с 2006 года

Пятого октября в России в 106-й раз отмечается День сотрудника уголовного розыска. В интервью ИА «Первое областное» заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску майор полиции Иван Коптев рассказал о психологии работы оперативника и любви к профессии.

— Иван Андреевич, когда пришли на службу в органы и почему выбрали уголовный розыск?

В 2007 году сразу после армии пришел служить в УВД города. Тогда было отдельное подразделение силовой поддержки при задержании. Бегали, стреляли, захватывали, спускались на веревках, ломали двери. Был младшим оперуполномоченным, оперуполномоченным, затем стал начальником отдела по раскрытию разбойных нападений. Почему уголовный розыск? Это интересная работа, в которой можно бесконечно совершенствоваться.





— Как изменилась картина преступного мира в городе за время вашей службы?



С появлением технологий, камер уличная преступность снизилась, а раскрываемость того, что все-таки порой происходит, достигает 100%. Карманные кражи снизились. По горячим следам раскрываем огромное количество преступлений. Проблемными остаются по раскрываемости преступления в сфере информационных технологий. На базе УВД города и в главном управлении созданы подразделения по борьбе с киберпреступлениями. Задача сотрудника уголовного розыска — поймать преступника. Курьера мошенников мы поймать можем. У нас более живая работа. Мы общаемся с людьми на земле, так сказать.

— Что остается неизменным в работе оперативника, несмотря на передовые технологии?



Главным оружием остается разговор. Общение с населением. Приходится взаимодействовать с разным контингентом, находить подход к каждому. Уметь разговорить свидетеля.

Психологической работы много. Это и есть самая увлекательная часть работы оперативника. Есть преступления, которые совершаются в условиях неочевидности. Например, в Советском районе недавно убили бездомного, тело нашли в кустах. Нет камер в этих кустах. И так шаг за шагом, опрашивая, вышли на след преступника. Раскрываем преступления прошлых лет. То, что какое-то время назад казалось безнадежным, в новых условиях приобретает ответы. Помогают и технологии, и свидетели, и память сотрудников — ведь раскрытие одного преступления может пролить свет и на другое. И до сих пор многие оперативники пишут от руки, кстати. Нас хлебом не корми, лишь от руки писать. Видите, мозоль на пальце от ручки.

— А кто точно не смог бы работать в уголовном розыске?



Служба здесь — состояние души. Невозможно не любить свою работу. Вот если любви нет — значит, и служить не надо. Для нас это образ жизни уже. Даже в отпуске мы постоянно общаемся, скидываем друг другу информацию, ориентировки. Постоянно помогаем коллегам не только из Челябинска. И они нам.





— Какие преступления запомнились за годы работы?



Была серия нападений на отделения почты. Колоссальную работу проделали. Тогда я получил медаль «За доблесть в службе». И другие преступления запомнились, много. Даже «мелкие», на первый взгляд. Когда возвращаешь бабушке украденные серьги, оставшиеся в память об умершем супруге, и тебе говорят искреннее спасибо — это дорогого стоит, это и есть лучшая награда.

— Что пожелаете коллегам в праздник?



Терпения. Главное, чтобы в тылу все было хорошо, в семье. И оперской удачи, конечно.