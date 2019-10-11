Челябинцы могут придумать названия для новых лун Сатурна

Американский астроном обнаружил 20 новых спутников планеты.

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Недавно астроном Скотт Шеппард из института Карнеги объявил об открытии 20 новых открытых спутников Сатурна. И, конечно же, они нуждаются в названиях. Учреждение объявило конкурс, и каждый житель Челябинский области может предложить свой вариант.

Ранее считалось, что лидером по количеству спутников является Юпитер — у него насчитывается 79 лун. Однако недавно стало известно, что у Сатурна их ещё больше — 82, и рекорд Юпитера был побит. По расчётам Шеппарда, новые луны имеют диаметр около пяти километров. 17 из них движутся в противоположном от Сатурна направлении, а большинство спутников сгруппированы в три скопления, отличающиеся друг от друга углом наклона. Это свидетельствует о том, что когда-то они были крупными лунами, но раскололись под влиянием неизвестных факторов.

Однако у новоявленных спутников пока нет официальных имён, и учёные института предлагают всем желающим придумать им названия. Сделать это очень просто: напишите в социальной сети Twitter придуманное вами имя, упомяните аккаунт @SaturnLunacy и не забудьте про хэштег #NameSaturnsMoons. Фотографии, арты и видео также приветствуются. Сообщения принимаются до 6 декабря 2019 года.

Кроме того, открытые луны уже поделены учёными на три классификации, и придумывать им названия можно только в честь богов, упоминаемых в инуитской, скандинавской и галльской мифологии. Также не забудьте перейти по хэштегу, чтобы посмотреть, какие названия уже предлагались другими участниками.

Все подробности можно узнать здесь.