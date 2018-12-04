/ Борис Дубровский провел итоговое заседание оперативного штаба

На нем обсуждали вопросы антитеррористической защищенности.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел последнее в 2018 году заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии Челябинской области. На нем обсуждались вопросы защищенности объектов социальной сферы, а также результаты проверок по соблюдению требований законодательства. Кроме того, подводились итоги деятельности оперативных групп в муниципалитетах.

Так, были подведены итоги работы оперативного штаба и антитеррористической комиссии Челябинской области и их аппаратов за 2018 год. Был составлен и утвержден план работ на 2019 год.

Отдельно вынесли на обсуждение комплекс мер по предотвращению террористических и экстремистских проявлений в период новогодних и рождественских праздников.