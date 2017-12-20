/ Борис Дубровский объявил 2018 годом объективности и думающих людей

Губернатор призвал уйти от клипового сознания.

В России 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера, но на Южном Урале зададут свое направление. Инициатором стал губернатор Борис Дубровский. На новогодней пресс-конференции, где подводились итоги года, глава региона предложил объявить 2018 Годом объективности и думающих людей.

Предлагаю перейти от клипового сознания к объективному мышлению и формировать положительный имидж Челябинской области, иначе мы будем нести экономические потери, которые будут нивелировать все усилия, которые наша промышленность, наш бизнес применяет для развития территории и жизни людей. — обратился к присутствующим Борис Дубровский.

Пример показал сам губернатор, сообщив, что ему каждый раз приносят вопросы от журналистов, но он к ним не готовится. Делает это Борис Дубровский специально: так он может задуматься и поразмышлять, создавая дискуссию.

Мы можем говорить о трендах, а в разговоре о конкретных вещах упираемся в необходимость глубокого погружения, чтобы объективно оценить ситуацию и ответить на вопрос. Если ответы мне готовят, у меня возникает ощущение, что меня не уважают и я сам не могу ответить на вопросы. — сказал Борис Дубровский.

Кроме того, глава региона предложил каждую новогоднюю пресс-конференцию делать позитивной, а встречи по итогам первых трех кварталов года — серьезными.



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