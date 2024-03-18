Итоги викторины «Всей семьей — за Челябинск!» подведут 19 марта

Во вторник станут известны обладатели телевизоров, холодильников и автомобилей

В прямом эфире телеканала ОТВ во вторник, 19 марта, подведут итоги викторины «Всей семьей — за Челябинск!», в которой можно было принять участие с 15 по 17 марта на избирательных участках. Результаты озвучат с 17:40 до 18:50.

Во вторник станут известны обладатели двух телевизоров, 10 холодильников, 4 стиральных машин, 20 смартфонов, 20 ноутбуков и двух автомобилей.



Так, в воскресенье, 17 марта, в прямом эфире ОТВ определили обладателей двух автомобилей «Лада-Гранта», квартиры в ЖК «Ярославский», стиральных машин, смартфонов, ноутбуков и телевизоров.

При этом участники викторины не верят звонкам ведущих, считая, что им звонят мошенники. Так было с конькобежкой Ольгой Фаткулиной, которая стала обладателем смартфона. Позже она призналась, что с ней такое произошло впервые. Наталья, получившая автомобиль, заявила, что не заполняла никаких бланков. Позже она призналась, что в первую очередь подумала про аферистов.

Подарки будут вручаться победителям с 20 марта по 19 апреля с 9:00 до 17:00 в офисе центра проведения викторины на Труда, 160. Телефон горячей линии: +7 (351) 750-50-47.