Конькобежка Ольга Фаткулина выиграла смартфон на викторине «Всей семьей – за Челябинск»

Спортсменка поделилась своими эмоциями

Титулованная челябинская конькобежка Ольга Фаткулина, голосуя на выборах президента России, решила испытать удачу и приняла участие в викторине. И удача улыбнулась спортсменке: ей позвонили и сообщили, что она выиграла смартфон. Своими эмоциями девушка поделилась с журналистами медиахолдинга «Первый областной».

«Я сначала подумала, что звонят мошенники. Спросила: „Ну и где мой смартфон?“. Мне ответили, что вручат его чуть позже. Если честно, до сих пор не могу поверить, что выиграла. Со мной такое впервые, и это такие необычные эмоции!»— поделилась конькобежка.

Интересно, что сначала организаторы и сами не поверили, что среди счастливчиков оказалась спортсменка. Но потом выяснилось, что это все-таки та самая Ольга Фаткулина.

До закрытия избирательных участков остаются считанные часы. А ведь именно там можно принять участие в викторине и выиграть ценные призы. Например, сегодня стали известны имена счастливчиков, которые выиграли автомобили.