В Челябинске определили первых победителей викторины «Всей семьей»

Своих владельцев уже обрели квартира и две машины

В дни выборов президента в Челябинске проводится викторина «Всей семьей — за Челябинск!». Победителей викторины называют в прямом эфире ОТВ. Во время первого выпуска телемарафона определены участники викторины, которым достались 20 смартфонов, 20 ноутбуков, 10 холодильников, 7 телевизоров, 4 стиральных машины, 2 автомобиля и квартира в новостройке.

Ведущему Ярославу Бородину определить победителя помогали участник шоу «Голос. Дети» Софья Каймакова и директор камерного театра Павел Михайлов. Огромный барабан размером 3 на 3 метра крутили баскетболист команды «Курчатов» Матвей Ян и талисман баскетбольного клуба «Челбаскет» Леброша.

Обладателем самого ценного подарка — квартиры — стала многодетная мама Анна Шестакова. У женщины четверо ребятишек, старшему 12 лет, средней 11 лети и двум ребятам-двойняшкам по 10.

«Я в шоке!» — призналась Анна.

Квартиру женщина оставит детям.

Обе машины достались представителям педагогического сообщества. Один автомобиль выиграл 23-летний студент педагогического университета, коренной челябинец Валиджон Тахиров, а вторую машину — школьный учитель Эльвира Здорова.

Еще около 250 ценных подарков ещё ждут своих обладателей, в том числе 8 автомобилей и две квартиры.

Чтобы принять участие в викторине, нужно 16 или 17 марта прийти в пункты проведения викторины, взять у волонтеров купон, заполнить его и оставить контактные данные. Подробнее читайте на сайте викторина74.рф.

Выдача подарков будет проходить с 20 марта по 19 апреля с 9:00 до 17:00 на улице Труда, 160, в офисе проведения викторины. С собою нужно иметь паспорт, ИНН и СНИЛС. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии +7 (351) 750-50-47.