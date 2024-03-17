В телемарафоне ОТВ найден хозяин третьей квартиры за участие в викторине «Всей семьей — за Челябинск!»

Также определены обладатели стиральных машин, смартфонов, ноутбуков и телевизоров

В прямом эфире телеканала ОТВ сегодня вечером определились обладатели двух автомобилей «Лада Гранта» и квартиры в ЖК «Ярославский». Четвертый марафон викторины «Всей семьей за Челябинск!» представил также получателей стиральных машин, смартфонов, ноутбуков и телевизоров.

Помогла найти обладателей четырех стиральных машин одна из победительниц утреннего марафона — Наталья получила в подарок автомобиль. Челябинка призналась, что сама сначала не поверила звонку ведущих, подумала, что ей звонят телефонные мошенники. Впрочем, женщина до сих пор до конца не осознала размер своей удачи. Определять победителей ей помогали спортсмен Семен и маскот БК «Челбаскет» Леброша.

Также в вечернем телемарафоне ОТВ ведущая Анна Шамбадал и руководитель регионального студенческого движения Юрий Болдырев определили 15 счастливых обладателей новых смартфонов и семи телевизоров, десятка холодильников. А 20 ноутбуков Анне помогали распределять талисман ОТВ верблюжонок ОТВин и экс-ведущий телеканала, а ныне директор Камерного театра Павел Михайлов.

Еще одним автовладельцем благодаря викторине «Всей семьей — за Челябинск!» стал Василий Смирнов. В прямом эфире ведущие дозвонились до везунчика, который сразу признался, что заполняя купон викторины, ни на минуточку не верил в чудо.

«Офигеть! Это розыгрыш?» — только и смог произнести шокированный челябинец.

А затем во всеуслышание в прямом эфире заявил, что подарит авто супруге.

Обладателем второго автомобиля стала Наталья Букал. Общаясь с ведущими по телефону, женщина смогла выдавить только «Я еще не уверена...»

Центральным событием телеэфира стало выявление обладателя третьей квартиры в ЖК «Ярославский», напомним, первые две нашли своих хозяев 16 марта. И подарок уходит к челябинцу Ивану Арсентьеву.

Напомним, окончательные итоги викторины «Всей семьей — за Челябинск!» еще не подведены. Во вторник, 19 марта, в 17:40 в эфире ОТВ пройдет еще один телемарафон.

Подарки будут вручаться победителям с 20 марта по 19 апреля с 9.00 до 17.00 в офисе центра проведения викторины на Труда, 160. Телефон горячей линии +7(351)-750-50-47.