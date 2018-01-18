/ Челябинцы дали оценку 2017 года для города

Почти 40% горожан назвали минувшие 12 месяцев хорошими.

Жители южноуральской столицы охарактеризовали 2017 год для города. Опрос общественного мнения провел челябинский филиал РАНХиГС. По его результатам, 38,7% жителей склонны считать, что год прошел хорошо. Большая часть опрошенных смотрит на минувшие 12 месяцев негативно.

Мы предположили, что сопоставление двух вопросов — о личных итогах года и итогах года для города Челябинска позволит выявить определенную тенденции. И не ошиблись: среди тех, кто назвал 2017 год хорошим для города оказалось значительно больше тех, кто охарактеризовал его позитивным лично для себя. И наоборот. Видимо, если в жизни у человека все хорошо, он склонен считать, что и в том городе, в котором он живет тоже все неплохо. — рассказала сайту «Первый областной» специалист челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова.

Напомним, ранее схожий опрос провели социологи среди горожан. Каждый второй житель Челябинска назвал прошедший год скорее хорошим лично для себя. К такому выводу пришли социологи Челябинского филиала РАНХиГС. 57% опрошенных горожан оценили минувшие 12 месяцев как «хорошие» и «скорее хорошие».



