Модельный фонд каслинского завода пополнился редкой статуэткой Евгения Лансере

Аутентичную статуэтку «Сидящий черкес» воссоздала Наталия Муромская.

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Ассортимент Каслинского завода архитектурно-художественного литья ( ООО «КЗАХЛ» , входит в Группу «Мечел») пополнился новым произведением, связанным с эпохой расцвета реализма в российском искусстве. По заказу завода московский скульптор Наталия Муромская воссоздала статуэтку работы выдающегося русского скульптора Евгения Лансере «Сидящий черкес с трубкой».

Евгений Александрович Лансере (1848–1886) работал над небольшими статуэтками и скульптурными группами на исторические, этнографические, фольклорные и бытовые сюжеты. Аутентичная статуэтка «Сидящий черкес» была им выполнена в 1871 году и тиражировалась петербургской фабрикой художественной бронзы Ф. Шопена. В миниатюре высотой всего 13 см изображена фигура юноши-кавказца в черкеске, папахе и высоких сапогах, сидящего на земле в непринужденной позе. При создании копии скульптор имела перед собой старинную бронзовую отливку, принадлежащую известному столичному коллекционеру.

«Сидящий черкес» влился в коллекцию каслинских шедевров работы Лансере, куда уже почти полтора столетия входят «Джигитовка лезгин», «Отъезд казака» и другие популярные произведения.

Модельный фонд завода ежегодно пополняется 15-20-ю изделиями. Этот прирост осуществляется не только за счет новых скульптур. К примеру, в 2015 году та же Наталия Муромская блестяще воспроизвела коробочку «Мужик с цибиком чая», которая входила в дореволюционный заводской ассортимент, но впоследствии была утрачена. Создателем коробочки также был Евгений Лансере.

«Мы целенаправленно занимаемся пополнением ассортимента и воссозданием утраченных моделей, так как речь идет о произведениях пластического искусства, которые составляют культурный фонд не только нашего завода, но и страны. К этой работе привлекаются специалисты самого высокого уровня»,

— отметил генеральный директор Каслинского завода Владимир Киселев.