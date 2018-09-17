/ «Лоси» и «Пингвины» стали результативными по сбору мусора на Всероссийских «Чистых играх»

Жители региона утилизировали 10 тонн отходов.

В субботу, 15 сентября, регионы России встретили День чистоты. Их жители вышли на уборку территории. Не стала исключением Челябинская область. Тысяча южноуральцев за два часа «игр» собрала 10 тонн мусора. Среди 58 регионов России Челябинская область стала лидером. Координатор «Чистых игр» в Челябинской области Олеся Ефимова отметила, что это важный проект, благодаря которому жители Челябинска делают свой экологический вклад.

Для человека должно быть важно, в каком окружающем мире он живет. Я очень рада, что жители стали присоединяться к нашему проекту, тем самым внося свой вклад в создание благоприятной среды для жизни. — рассказала сайту «Первый областной» Олеся Ефимова.

Кроме того, южноуральские команды «Чистые лоси» и «Green Пингвин» заняли первое и второе места, став самыми результативными в России. Отметим, что благодаря раздельному сбору на переработку было отправлено 42 кубометра пластика, 22 кубометра металла и 33 кубометра стекла.

Напомним, что в нашей группе «Вконтакте» проходит розыгрыш призов в честь прошедшего дня чистоты. Подписчики присылали нам свои фотографии, и теперь пришло время выбрать самого чистоплотного челябинца. Голосование начинается сегодня, 17 сентября. Главный приз — сертификат на гигиену полости рта.