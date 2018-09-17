Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.28 -0.36 79.95 +0.18
Челябинск
сейчас
 
+23 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Лоси» и «Пингвины» стали результативными по сбору мусора на Всероссийских «Чистых играх»

«Лоси» и «Пингвины» стали результативными по сбору мусора на Всероссийских «Чистых играх»

Жители региона утилизировали 10 тонн отходов.
сегодня в 14:10
  |  Общество

В субботу, 15 сентября, регионы России встретили День чистоты. Их жители вышли на уборку территории. Не стала исключением Челябинская область. Тысяча южноуральцев за два часа «игр» собрала 10 тонн мусора. Среди 58 регионов России Челябинская область стала лидером. Координатор «Чистых игр» в Челябинской области Олеся Ефимова отметила, что это важный проект, благодаря которому жители Челябинска делают свой экологический вклад.

Для человека должно быть важно, в каком окружающем мире он живет. Я очень рада, что жители стали присоединяться к нашему проекту, тем самым внося свой вклад в создание благоприятной среды для жизни. — рассказала сайту «Первый областной» Олеся Ефимова.

Кроме того, южноуральские команды «Чистые лоси» и «Green Пингвин» заняли первое и второе места, став самыми результативными в России. Отметим, что благодаря раздельному сбору на переработку было отправлено 42 кубометра пластика, 22 кубометра металла и 33 кубометра стекла.

Напомним, что в нашей группе «Вконтакте» проходит розыгрыш призов в честь прошедшего дня чистоты. Подписчики присылали нам свои фотографии, и теперь пришло время выбрать самого чистоплотного челябинца. Голосование начинается сегодня, 17 сентября. Главный приз — сертификат на гигиену полости рта.

Происшествия
Пенсионер на «Рено» влетел в мусоровоз в Миассе
07.09.2018
Пенсионер на «Рено» влетел в мусоровоз в Миассе
Общество
Массовые субботники стартовали с вывоза 1,5 тысяч кубометров мусора из Челябинска
03.09.2018
Массовые субботники стартовали с вывоза 1,5 тысяч кубометров мусора из Челябинска
Общество
Челябинцев приглашают поучаствовать в массовых стартах по сбору мусора
29.08.2018
Челябинцев приглашают поучаствовать в массовых стартах по сбору мусора
Общество
Акция «НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ» для Коммерческих автомобилей Volkswagen
17.09.2011
Акция «НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ» для Коммерческих автомобилей Volkswagen
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Политика
Глава Коркинского района отказался от кресла мэра
сегодня в 15:59
Глава Коркинского района отказался от кресла мэра
Общество
Подлежащие замене бойлеры могут прослужить еще один сезон
сегодня в 15:41
Подлежащие замене бойлеры могут прослужить еще один сезон
Политика
Карт-бланшем для региона назвали встречу губернатора с администрацией президента
сегодня в 15:16
Карт-бланшем для региона назвали встречу губернатора с администрацией президента
Общество
Новый сквер в Металлургическом районе назвали в честь сотрудников ЧМК
сегодня в 15:11
Новый сквер в Металлургическом районе назвали в честь сотрудников ЧМК
Общество
Глава Челябинска пришел в роддом с подарками
сегодня в 15:05
Глава Челябинска пришел в роддом с подарками
Происшествия
Две иномарки столкнулись на челябинской «Тополинке». Видео
  
сегодня в 14:57
Две иномарки столкнулись на челябинской «Тополинке». Видео
Происшествия
Двух пострадавших рабочих саткинской котельной будут лечить врачи Челябинска
сегодня в 14:34
Двух пострадавших рабочих саткинской котельной будут лечить врачи Челябинска
Общество
Колодцы-«ловушки» в центре Челябинска закроют до конца недели
сегодня в 14:29
Колодцы-«ловушки» в центре Челябинска закроют до конца недели
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6