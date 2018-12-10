/ Как утилизируют батарейки и термометры — покажут на специальной карте

Работу с опасными отходами возьмет на себя отдельная организация.

Жителям Челябинской области давно предлагают сдавать опасные отходы, как ртутные термометры и батарейки, в отдельные боксы. Такие установлены в торговых центрах и даже некоторых дворах рядом с мусорными баками. Со следующего года узнать, действительно ли опасные отходы утилизируют по-особому, сможет каждый южноуралец. В федеральном правительстве предлагают создать карту отходов I и II класса опасности.

Для этого Минприроды и «Росатом» разработают специальный интернет-портал, интегрированный с сайтом госуслуг. Таким образом, все пользователи смогут отследить перемещения опасных элементов, места их захоронения и утилизации. При помощи этой системы контролер сможет заблокировать движение спецавтомобиля с опасными отходами, оснащенного ГЛОНАСС, если обнаружит отклонение от маршрута. — сообщает газета «Известия».

Для обращения с опасными отходами создадут отдельного оператора, федерального. Предполагается, что основой станет структура «Росатома» — ФГУП «РосРАО».