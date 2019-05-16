/ Граждане России могут получить дополнительный выходной день

Использовать его можно будет для того, чтобы пройти диспансеризацию.

Россиянам могут предоставить дополнительный выходной день. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации рассматривает вопрос о введении оплачиваемого выходного для прохождения диспансеризации. Потратить дополнительный день отдыха на что-то иное не получится.

По итогам обсуждения отчета Правительства Российской Федерации о результатах работы в 2018 году Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев дал поручение Минтруду России в срок до 20 июня подготовить и представить в Правительство Российской Федерации согласованные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие право работника в возрасте 40 лет и старше получить выходной на прохождение диспансеризации. — сообщает Минтруд.

Отметим, что на прохождение обследования выделяется один рабочий день раз в год, с сохранением за работником места работы и среднего заработка.